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Новости

26 апреля, 15:15

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Дептранс призвал москвичей пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Дептранс призвал москвичей пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

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В Москве действует желтый уровень погодной опасности. В ближайшее время ожидаются гроза, ливень и усиление ветра. В связи с этим Дептранс рекомендует горожанам пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт.

А 27 апреля в столице начнут отключать отопление. Сначала его отключат в квартирах, школах, детских садах и больницах, а затем – в промышленных и административных зданиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городобществопогодавидеоРоман Карлов
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