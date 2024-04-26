Дептранс призвал москвичей пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

В Москве действует желтый уровень погодной опасности. В ближайшее время ожидаются гроза, ливень и усиление ветра. В связи с этим Дептранс рекомендует горожанам пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт.

А 27 апреля в столице начнут отключать отопление. Сначала его отключат в квартирах, школах, детских садах и больницах, а затем – в промышленных и административных зданиях.

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