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14 мая, 07:45

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Собянин объявил о запуске программы капитального ремонта школ Москвы

Собянин объявил о запуске программы капитального ремонта школ Москвы

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В 50 столичных школах в 2024 году начнется капитальный ремонт. О старте масштабной городской программы написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Строители приведут в порядок фасады, кровли и внутреннюю отделку зданий. Также заменят окна и проложат инженерные коммуникации. Внутри появится единая графическая навигация.

В дальнейшем в программу капремонта будут включать ежегодно до 100 объектов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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