Собянин объявил о запуске программы капитального ремонта школ Москвы

В 50 столичных школах в 2024 году начнется капитальный ремонт. О старте масштабной городской программы написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Строители приведут в порядок фасады, кровли и внутреннюю отделку зданий. Также заменят окна и проложат инженерные коммуникации. Внутри появится единая графическая навигация.

В дальнейшем в программу капремонта будут включать ежегодно до 100 объектов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.