Почти 200 тысяч объектов недвижимости получили адреса с начала 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В течение трех кварталов текущего года в Москве было зарегистрировано 191,2 тысячи объектов городской недвижимости, которым были присвоены адреса. Треть из них находится в ТиНАО, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

За девять месяцев были присвоены адреса 12 тысячам объектов капитального строительства, включая здания и сооружения. Кроме того, адреса получили 78,5 тысячи квартир, почти 50 тысяч нежилых помещений, 27 тысяч машино-мест и 23,5 тысячи земельных участков.

"Наибольшее число адресов – почти 70 тысяч – появилось в ТиНАО. Также среди округов лидирует северо-восток столицы, где за три квартала присвоили 17 тысяч адресов", – рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Департамент предоставляет услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов для всех объектов, за исключением инновационного центра "Сколково", на безвозмездной основе. Технические аспекты работы выполняются специалистами Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ).

Адреса присваивают по инициативе городской администрации или по запросу физического лица, юридического лица или индивидуального предпринимателя.

"Более чем для 97% столичной недвижимости в базу добавлены актуальные данные из Единого государственного реестра недвижимости – кадастровые номера", – отметил гендиректор МосгорБТИ Дмитрий Тетушкин.

Между тем Москва в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) предоставила в аренду инвесторам и застройщикам земельные участки общей площадью почти 17 гектаров в ЗАО. Так, два земельных участка общей площадью более 11 гектаров выделили для создания производственных предприятий. Договоры аренды земельных участков заключены на пять лет. За это время инвесторы должны построить и ввести объекты в эксплуатацию.