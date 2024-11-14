Большой Московский цирк будет модернизирован по последним мировым стандартам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Большой Московский цирк ожидает масштабная реконструкция, сообщает информационный центр правительства столицы.

Устаревшие помещения цирка модернизируют по последним мировым стандартам. По словам главы департамента культуры Алексея Фурсина, планируется не только обновление существующих пространств для комфортного пребывания посетителей, но и расширение зрительного зала, что значительно увеличит его пропускную способность.

Сейчас комитет по архитектуре и градостроительству столицы проводит закрытый конкурс по выбору лучшей концепции нового здания цирка.

"Это знаковый для города объект и с точки зрения локации, и в плане социальной значимости. Для участия в конкурсе были отобраны архитектурные бюро, которые имеют релевантный опыт и компетенции в создании сложных многофункциональных пространств. И мы ожидаем увидеть действительно выдающиеся проекты с новаторскими идеями и вдумчивым подходом", – сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Несмотря на предстоящие работы, цирк не будет приостанавливать свою деятельность. В течение всего периода реконструкции он будет временно размещен на Малой спортивной арене олимпийского комплекса "Лужники". Там созданы все условия для организации высококачественных выступлений, а также для комфортного содержания животных.

Общая площадь циркового комплекса составит 80 тысяч квадратных метров. Там создадут новые территории для животных, общественные места и зоны для питания. Основное пространство цирка станет более интерактивным и технологичным. Это позволит внедрить современные элементы в представления и сделать их еще более захватывающими.

Реконструкция Большого Московского цирка не только обновит его физическую инфраструктуру, но и создаст новые возможности для развития циркового искусства в России. Средства на модернизацию цирка заложены в бюджете столицы.

Накануне Мосгордума приняла закон "О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов". В 2025 году доходы бюджета Москвы составят 5,1 триллиона рублей, расходы – 5,6 триллиона рублей, дефицит бюджета – менее 461,1 миллиарда рублей.

