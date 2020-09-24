Склад загорелся в подмосковном Домодедове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Кровля склада загорелась в подмосковном Домодедове. Площадь возгорания составила порядка 750 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

Пожар возник в деревне Павловской на улице Вокзальной. Огонь распространился по всей кровле склада площадью 15 на 50 метров.

В настоящее время возгорание локализовано. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее пожар произошел в многоэтажном доме в районе Рязанского проспекта. В МЧС уточнили, что на Жигулевской улице загорелся мусор. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

До этого пожар произошел в частном доме в Подмосковье. Возгорание случилось в деревне Княжево городского округа Егорьевск. В результате пожара пострадал один человек.