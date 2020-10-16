Людей эвакуировали из ТЦ в Мытищах из-за задымления

Задымление произошло в торговом центре "Красный кит" в Мытищах. Очевидцы сообщили о густом черном дыме.

По их словам, открытого горения не было, из здания без паники были выведены все посетители и сотрудники.

На месте работают представители экстренных служб. Туда прибыли сотрудники МЧС, 5 единиц техники и 12 человек.

По данным РИА Новости, задымление уже ликвидировано. Пострадавших в результате ЧП нет.

Накануне на Шарикоподшипниковской улице Москвы загорелась квартира в жилом доме. По данным спасателей, причиной возгорания стал взрыв аккумулятора электрического самоката.