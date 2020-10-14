Пожар в гостинице в центре Москвы ликвидирован

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пожар в гостинице в центре Москвы полностью ликвидирован. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.

"Пожар был оперативно локализован, а затем – ликвидирован", – подтвердил источник в интервью ТАСС.

Он отметил, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что огонь охватил здание по адресу улица Международная, дом 15. По предварительным данным, возгорание происходило в отеле "МКМ" на 14 этаже.

В здании фиксировалось сильное задымление. Спасателями была проведена эвакуация граждан.

Накануне пожар произошел в квартире на юго-востоке столицы. В результате случившегося тяжело пострадал один человек.