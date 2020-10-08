Жителей Подмосковья предупредили о риске возникновения пожаров

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московской области до субботы, 10 октября, из-за риска возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Пожарная опасность, четвертый класс. Период предупреждения – до 13:00 10 октября", – говорится в сообщении.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что с пятницы, 9 октября, в Москве установится облачная погода, но без существенных осадков.

Ночи станут чуть холоднее – температура будет колебаться в пределах +5... +10 градусов. Днем воздух прогреется до +18 градусов. В начале следующей недели дневная температура будет на пару градусов ниже.

Прошедший сентябрь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений на территории России. Он обошел предыдущий рекорд, поставленный четыре года назад.

По оценкам синоптиков, первый снег в столичном регионе может появиться во второй половине октября. Отмечалось, что полноценный снежный покров в столице и области образуется немного позже.