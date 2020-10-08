В Москве загорелось здание, где хранятся литиевые аккумуляторы

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Пожар произошел в производственном здании на востоке Москвы, где хранятся литиевые аккумуляторы.

Из здания эвакуировали 82 человека, передает ТАСС. Инцидент произошел на улице 1-я Бухвостова, 12/11, корпус 11.

В МЧС по городу добавили, что огонь распространился на четвертом этаже в пятиэтажном кирпичном здании.

В данный момент открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Ранее пожар произошел на складе с бумагой в городском округе Химки. Площадь возгорания составила 1 100 квадратных метров.