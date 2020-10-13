Один человек пострадал при пожаре в Кузьминках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в квартире на юго-востоке столицы. В результате происшествия пострадал один человек, заявил Агентству "Москва" источник в экстренном ведомстве.

"На Волгоградском проспекте, доме 113, корпусе 3, произошло возгорание в квартире. Тяжело пострадал один человек", – сообщили в оперативной службе.

На место происшествия прибыли спасатели, причина возгорания в настоящее время выясняется.

Ранее один человек погиб при пожаре в районе Бирюлево Западное. Принятыми мерами в 1:58 огонь был полностью ликвидирован.

Кроме того, накануне был потушен пожар в частном доме недалеко от МКАД.