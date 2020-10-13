Один человек погиб при пожаре в районе Бирюлево Западное

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Один человек стал жертвой пожара на юге Москвы. Об этом информирует пресс-служба столичного главка МЧС.

По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 1:33. Возгорание происходило в столичном районе Бирюлево Западное по адресу: улица Медынская, дом 12, корпус 1.

"По прибытию пожарно-спасательных подразделений было обнаружено возгорание на пятом этаже в девятиэтажном жилом здании. В квартире горели личные вещи и мебель на площади 5 квадратных метров", – пояснили Агентству "Москва" в МЧС.

Уточняется, что принятыми мерами в 1:58 огонь был полностью ликвидирован. Из квартиры, в которой произошел пожар, был эвакуирован один пострадавший. Его передали сотрудникам скорой помощи.

"К сожалению, еще один человек погиб", – отметили в МЧС.

Там добавили, что из соседней квартиры удалось спасти еще 2 человек.

Ранее возгорание произошло в частном доме недалеко от МКАД. Огонь охватил площадь в 120 квадратных метров.