Ликвидирован пожар в частном доме недалеко от МКАД

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Спасатели потушили возгорание, которое произошло в частном доме недалеко от МКАД. Огонь охватил 120 квадратных метров, заявил ТАСС источник в оперативном ведомстве.

"В настоящее время пожар ликвидирован", – уточнили в экстренной службе. Ранее появилась информация, что загорелся дом, находящийся в районе 28-го километра столичной магистрали. Причина происшествия неизвестна.

Кроме того, пожар произошел в здании на северо-востоке Москвы. По словам специалиста, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.