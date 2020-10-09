Пожар произошел в здании на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в здании на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"По предварительным данным, в одноэтажном кирпичном здании на улице Вешних Вод произошло возгорание. Строение охвачено огнем, обрушаются конструкции", – рассказал представитель экстренных служб.

По словам специалиста, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В настоящее время возгорание ликвидировано.

В ночь с 8 на 9 октября произошло возгорание в квартире жилого дома в районе Марьино на юго-востоке Москвы. Из огня в доме 29 на Новочеркасском бульваре спасли одного человека.

