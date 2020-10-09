Пожар произошел в жилом доме на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание произошло в квартире жилого дома в районе Марьино на юго-востоке Москвы.

Как сообщили в МЧС по городу, при тушении был спасен один человек. Инцидент произошел на шестом этаже 22-этажного дома 29 на Новочеркасском бульваре.

Огонь распространился на площади пять квадратных метров. Горели личные вещи и мебель. В данный момент возгорание ликвидировали. Пострадавших нет.

Ранее один человек стал жертвой пожара в жилом доме на юго-западе Москвы.