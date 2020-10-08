Пожар на арсенале под Рязанью локализован

17:49
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Пожар на арсенале в Рязанской области локализован, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булкагова, возглавляющего оперативный штаб по ликвидации ЧС.
"По результатам проведенной нами работы мы можем с полной уверенностью говорить, что пожар локализован, как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру", – рассказал Булдаков.
Пожар начался в бывшей военной части возле поселка Желтухино в Рязанской области накануне. Из этого населенного пункта эвакуировали 146 детей. По всему региону потребовалось вывезти более 1,6 тысячи человек в радиусе 5 километров от места происшествия.
Пострадали 16 человек. Шесть из них получили различные травмы при пожаре, десять – в результате последствий произошедшего.
В стационаре Скопинского межрайонного медицинского центра сейчас находятся 11 человек. В стационаре Ряжского межрайонного медцентра – четыре человека, один госпитализирован в травмцентр областной клинической больницы вертолетом санитарной авиации.
По предварительным данным, причиной распространения огня стала детонация снарядов. Пожар тушили с помощью трех пожарных поездов, трех вертолетов Ми-8 и ряда другой техники.
Пожар уничтожил 21 строение в двух населенных пунктах. Была перекрыта федеральная трасса "Каспий". Движение транспорта восстановили в четверг.
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