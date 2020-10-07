Уголовное дело возбудили в связи с пожаром на складе боеприпасов под Рязанью

Фото: ТАСС/МЧС России

Следователи завели уголовное дело в связи с пожаром на бывшей воинской части в Рязанской области. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей 349 УК РФ ("Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих").

"По уголовному делу создана следственная группа. На место происшествия выехали сотрудники военного следственного отдела и военного следственного управления СК России по Западному военному округу. Выполняются первоначальные следственные действия", – говорится в сообщении.

Пожар произошел в бывшей воинской части возле поселка Желтухино. Из населенного пункта вывезли 130 школьников и 16 детей младшего возраста. Всего по Рязанской области было эвакуировано более 1,6 тысячи человек. В основном людей вывозили из населенных пунктов в радиусе пяти километров от места пожара.

В связи с инцидентом перекрыли движение на автомобильной трассе "Каспий". Позже стало известно, что в результате происшествия пострадали два человека. Они были госпитализированы в Скопинский межрегиональный медицинский центр. Позже число пострадавших выросло до пяти.

Местное управление МЧС организовало горячую линию. Отмечается, что по всем вопросам, связанным с инцидентом, следует звонить по номеру телефона 8 (4912) 25-72-90.