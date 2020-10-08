Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

01:13

Пожар на военном складе под Рязанью повредил 17 строений

происшествия пожар

Фото: МЧС РФ

Пожар на военном складе в Рязанской области повредил 17 строений в близлежащих населенных пунктах Шелемишевские Хутора и Дегтярка.

Как сообщили ТАСС в МЧС, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся почти 140 человек. Всего развернуты пять пунктов на 610 человек.

На тушение направили аэромобильную группировку численностью 100 сотрудников МЧС и 26 единиц техники из Московской области.

Глава МЧС Евгений Зиничев и заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков осмотрели место пожара и территории, на которых повреждены жилые строения.

Пожар начался в бывшей воинской части возле поселка Желтухино в среду, 7 октября. Из населенного пункта вывезли 130 школьников и 16 детей младшего возраста.

Всего по Рязанской области эвакуировано более 1,6 тысячи человек. В основном людей вывозили из населенных пунктов в радиусе пяти километров от места пожара.

В связи с инцидентом перекрыли движение на автомобильной трассе "Каспий". В результате происшествия пострадали пять человек.

Для тушения привлечены три пожарных поезда, три вертолета Ми-8, четыре самолета Ил-76, а также робототехнические комплексы "Уран-6", "Уран-14" и БЛА "Орлан-10".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать