Пожар на военном складе под Рязанью повредил 17 строений

Фото: МЧС РФ

Пожар на военном складе в Рязанской области повредил 17 строений в близлежащих населенных пунктах Шелемишевские Хутора и Дегтярка.

Как сообщили ТАСС в МЧС, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся почти 140 человек. Всего развернуты пять пунктов на 610 человек.

На тушение направили аэромобильную группировку численностью 100 сотрудников МЧС и 26 единиц техники из Московской области.

Глава МЧС Евгений Зиничев и заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков осмотрели место пожара и территории, на которых повреждены жилые строения.

Пожар начался в бывшей воинской части возле поселка Желтухино в среду, 7 октября. Из населенного пункта вывезли 130 школьников и 16 детей младшего возраста.

Всего по Рязанской области эвакуировано более 1,6 тысячи человек. В основном людей вывозили из населенных пунктов в радиусе пяти километров от места пожара.

В связи с инцидентом перекрыли движение на автомобильной трассе "Каспий". В результате происшествия пострадали пять человек.

Для тушения привлечены три пожарных поезда, три вертолета Ми-8, четыре самолета Ил-76, а также робототехнические комплексы "Уран-6", "Уран-14" и БЛА "Орлан-10".