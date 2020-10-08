В Минздраве уточнили число госпитализированных после взрывов под Рязанью

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После взрывов на складах боеприпасов в Скопинском районе Рязанской области госпитализированы 16 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как уточняется, шесть человек получили различные травмы при пожаре на военном складе, десять человек – в результате последствий произошедшего.

"В стационаре Скопинского межрайонного медицинского центра сейчас находится 11 человек, которые получают необходимую специализированную и неотложную медпомощь. В стационаре Ряжского межрайонного медцентра четыре человека, один госпитализирован в травмцентр областной клинической больницы вертолетом санитарной авиации", – говорится в сообщении.

Пожар начался в бывшей военной части возле поселка Желтухино в Рязанской области накануне. Из этого населенного пункта эвакуировали 146 детей. По всему региону потребовалось вывезти более 1,6 тысячи человек в радиусе 5 километров от места происшествия.

Как сообщается, причиной распространения огня стала детонация снарядов. Над тушением пожара работают три пожарных поезда, три вертолета Ми-8 и ряд другой техники.

Пожар уничтожил 21 строение в двух населенных пунктах.

Была перекрыта федеральная трасса "Каспий". Движение транспорта восстановили в четверг.

