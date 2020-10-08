Остановленное из-за пожара на военном складе движение на трассе "Каспий" восстановили

Фото: МЧС России

Движение автотранспорта на трассе "Каспий", остановленное из-за пожара на складе боеприпасов под Рязанью, восстановили. Об этом сообщает ТАСС.

"За ночь организовали движение на автомобильной дороге регулируемое. Железнодорожное сообщение не прерывалось и не останавливалось", – рассказал заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Пожар начался в бывшей военной части возле поселка Желтухино в Рязанской области накануне. Из этого населенного пункта эвакуировали 146 детей. По всему региону потребовалось вывезти более 1,6 тысячи человек в радиусе 5 километров от места происшествия.

Как сообщается, причиной распространения огня стала детонация снарядов. Над тушением пожара работают три пожарных поезда, три вертолета Ми-8 и ряд другой техники.

В результате происшествия пострадали пять человек. Из-за пожара сгорело 21 строение в двух населенных пунктах.

