Остановленное из-за пожара на военном складе движение на трассе "Каспий" восстановили

09:13
Фото: МЧС России
Движение автотранспорта на трассе "Каспий", остановленное из-за пожара на складе боеприпасов под Рязанью, восстановили. Об этом сообщает ТАСС.
"За ночь организовали движение на автомобильной дороге регулируемое. Железнодорожное сообщение не прерывалось и не останавливалось", – рассказал заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Пожар начался в бывшей военной части возле поселка Желтухино в Рязанской области накануне. Из этого населенного пункта эвакуировали 146 детей. По всему региону потребовалось вывезти более 1,6 тысячи человек в радиусе 5 километров от места происшествия.
Как сообщается, причиной распространения огня стала детонация снарядов. Над тушением пожара работают три пожарных поезда, три вертолета Ми-8 и ряд другой техники.
В результате происшествия пострадали пять человек. Из-за пожара сгорело 21 строение в двух населенных пунктах.
МЧС направляет дополнительные силы для тушения пожаров под Рязанью
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