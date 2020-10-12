Почти 300 человек эвакуированы из Росгеолфонда из-за сильного запаха газа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 300 человек пришлось эвакуировать из Российского федерального геологического фонда в связи с неисправностью газового оборудования. Об этом РИА Новости заявили в экстренном ведомстве.

"Произошла утечка из газового оборудования в здании Российского федерального геологического фонда на 3-й Магистральной улице", – говорилось в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия на севере Москвы никто не пострадал. По информации оперативной службы, последствия ЧП удалось устранить, люди уже вернулись в здание.

Ранее в столице загорелось здание, где хранятся литиевые аккумуляторы. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.