Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Людей эвакуировали из офисного здания на западе Москвы из-за химического запаха и задымления, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на Бережковской набережной, доме 20, строении 5. Ранее в здании проводилась дезинфекция.

Сейчас сотрудники оперативных служб обследуют помещения офисов. На месте ЧП находятся медики.

Ранее два человека пострадали при пожаре в паркинге на севере Москвы. Трехэтажный паркинг загорелся на улице Клары Цеткин. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.