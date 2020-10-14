Пожар произошел в гостинице в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар случился в гостинице в центре Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющимся, данным огонь охватил здание по адресу: улица Международная, дом 15. Предположительно, возгорание происходит в отеле "МКМ".

"Видно открытое горение", – сообщил источник.

Он подчеркнул, что очаг возгорания находится на 14 этаже. В данный момент из здания проводится эвакуация людей.

Ранее один человек погиб при пожаре в районе Бирюлево Западное. Принятыми мерами в 1:58 огонь был полностью ликвидирован.

12 октября крупный пожар охватил рынок в городе Шахты Ростовской области. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров.