Крупный пожар на рынке в городе Шахты локализован

Фото: МЧС России

Спасатели локализовали крупный пожар, который произошел на рынке в городе Шахты Ростовской области. Его площадь ранее достигла 900 квадратных метров, рассказали РИА Новости представители МЧС России.

Накануне говорилось о возгорании торговых ларьков на рынке, находящихся по адресу улица Индустриальная, 7. Пожар удалось локализовать в 12:16, тушение огня продолжается.

Пожару присвоили третий номер сложности, информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара принимают участие более 30 сотрудников МЧС.

Ранее пожар на складе боеприпасов под Рязанью потушили. Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков заявил о переходе к этапу восстановления пострадавшего при ЧС казарменно-жилищного фонда.