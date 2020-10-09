Пожар на складе боеприпасов под Рязанью потушили

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Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области полностью потушен, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков заявил о переходе к этапу восстановления пострадавшего при ЧС казарменно-жилищного фонда.

Пожар на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино начался днем в среду, 7 октября. По предварительной версии, огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов перекинулся с горящей травы, начались взрывы.

В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов эвакуировали более 2,3 тысячи жителей. Пострадали 16 человек, состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое.

Пожар уничтожил 21 строение в двух населенных пунктах. Была перекрыта федеральная трасса "Каспий". Движение транспорта восстановили в четверг.