Пожар на складе боеприпасов под Рязанью потушили

17:59
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области полностью потушен, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков заявил о переходе к этапу восстановления пострадавшего при ЧС казарменно-жилищного фонда.
Пожар на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино начался днем в среду, 7 октября. По предварительной версии, огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов перекинулся с горящей травы, начались взрывы.
В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов эвакуировали более 2,3 тысячи жителей. Пострадали 16 человек, состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое.
Пожар уничтожил 21 строение в двух населенных пунктах. Была перекрыта федеральная трасса "Каспий". Движение транспорта восстановили в четверг.
Режим ЧС ввели в Рязанской области из-за пожара на складе боеприпасов
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