Взрыв аккумулятора электросамоката стал причиной пожара в квартире в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар случился в квартире на юго-востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС.

По данный источника в экстренных службах города, инцидент произошел по адресу Шарикоподшипниковская улица, 2а.

"В квартире жилого дома взорвался аккумулятор у самоката, в результате чего там начался пожар", – сообщил источник.

Он заявил, что площадь возгорания составила 0,1 квадратного метра. Из здания были эвакуированы четыре человека, в том числе двое детей.

В результате пожара никто не пострадал. В данный момент возгорание полностью потушено.

Ранее огонь охватил здание по адресу улица Международная, дом 15. По предварительным данным, возгорание происходило в отеле "МКМ" на 14 этаже.

Позднее пожар удалось потушить. В результате случившегося обошлось без пострадавших.