Цех с пиломатериалами загорелся в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС РФ по Ростовской области

Цех по переработке полиматериалов загорелся в городе Батайске Ростовской области. Площадь пожара составляет 900 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Инцидент произошел на улице Промышленной. Сейчас к тушению пожара подключили пожарный поезд.

Ранее в Москве огонь охватил здание по адресу улица Международная, дом 15. По предварительным данным, возгорание происходило в отеле "МКМ" на 14 этаже.

Накануне пожар произошел в квартире на юго-востоке столицы. В результате случившегося тяжело пострадал один человек.