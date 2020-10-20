Пожар произошел в автосервисе на 80-м километре МКАД

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Автосервис загорелся на 80-м километре МКАД в Москве, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МЧС.

Площадь пожара в одноэтажном металлическом здании составила около 80 квадратных метров.

На месте работают пожарные, устанавливаются причины возгорания.

Ранее пожар произошел в трансформаторной будке напротив дома 50 по Новочеремушкинской улице на юго-западе столицы.

До этого очевидцы сообщили о густом черном дыме в торговом центре в Мытищах. По их словам, из здания вывели всех посетителей и работников.