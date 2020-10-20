В Солнцеве ликвидировали пожар в бытовках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожарные ликвидировали возгорание в бытовках на западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу.

"Возгорание в двух бытовках случилось на улице Производственной, доме 6. Прибывшим подразделениям удалось локализовать пожар, а после ликвидировать его", – говорится в сообщении ведомства.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. По данным МЧС, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее автосервис загорелся на 80-м километре МКАД в Москве. Площадь пожара в одноэтажном металлическом здании составила около 80 квадратных метров.

Также сообщалось о пожаре в трансформаторной будке напротив дома 50 по Новочеремушкинской улице на юго-западе столицы.