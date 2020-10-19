Пожар на подстанции не повлиял на электроснабжение на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Электроснабжение жилых домов не нарушилось из-за пожара на трансформаторной подстанции на юго-западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ПАО "Россети Московский регион".

"Электроснабжение жилых домов и социально значимых объектов нарушено не было", – заявили в компании.

Там также сообщили, что бригады "Россетей" уже приступили к ремонтным работам. В результате возгорания никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул напротив дома 50 по Новочеремушкинской улице.