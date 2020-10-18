В Подмосковье горит цех по производству мебели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

В Клину в Московской области загорелся цех по производству мебели. Его площадь составляет 500 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"В поселке Решетниково городского округа Клин на Лесной улице произошел пожар в административном здании на территории цеха по производству мебели. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный, второй, номер сложности", – отметил источник.

Отмечается, что горит второй этаж. После этого огонь перекинулся на кровлю цеха. Кроме этого, существует угроза распространения огня на соседний объект.

В настоящее время специалисты занимаются тушением пожара.

Ранее очевидцы сообщили о густом черном дыме в торговом центре в Подмосковье. По их словам, открытого горения не было, из здания без паники вывели всех посетителей и работников.

