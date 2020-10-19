В Москве проверяют информацию о задымлении в одном из павильонов ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве проверяют информацию о задымлении в павильоне ВДНХ у статуи "Рабочий и колхозница", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по России.

Ранее об инциденте рассказал источник в экстренных службах. Сообщалось, что задымление произошло по адресу проспект Мира, дом 123Б.

В Центре управления отметили, что заявка о происшествии по данному адресу действительно поступила. В настоящий момент на место выехали подразделения МЧС.

Ранее пожар произошел в ТЦ "Красный кит" в Мытищах. Сообщалось, что площадь возгорания составила порядка 2 квадратных метров. В связи с инцидентом из здания эвакуировали 2 350 человек.

До этого возгорание произошло в гостинице в центре Москвы. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.