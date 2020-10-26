Пожар произошел на территории завода "Серп и Молот"

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Пожар произошел в трехэтажном здании на территории бывшего завода "Серп и Молот" в Москве. Загорелись два этажа объекта, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
Отмечается, что возгорание произошло по адресу Золоторожский Вал, дом 11, корпус 1.
"Горит выселенное здание на территории завода "Серп и Молот". Наблюдается открытое горение на втором, третьем этаже и кровле", – поделился собеседник.
В пресс-службе столичного ГУ МЧС рассказали, что площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее огонь охватил квартиру на 1-й Вольской улице в Некрасовке. Во время пожара из помещения вывели одного человека, его осматривали врачи. С верхних этажей эвакуировали 11 человек.
Позднее стало известно, что данное возгорание ликвидировали.
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