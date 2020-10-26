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Происшествия

21:26

Пожар произошел на территории завода "Серп и Молот"

происшествия пожар

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар произошел в трехэтажном здании на территории бывшего завода "Серп и Молот" в Москве. Загорелись два этажа объекта, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Отмечается, что возгорание произошло по адресу Золоторожский Вал, дом 11, корпус 1.

"Горит выселенное здание на территории завода "Серп и Молот". Наблюдается открытое горение на втором, третьем этаже и кровле", – поделился собеседник.

Видео: Телеграм-канал Москва 24


В пресс-службе столичного ГУ МЧС рассказали, что площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее огонь охватил квартиру на 1-й Вольской улице в Некрасовке. Во время пожара из помещения вывели одного человека, его осматривали врачи. С верхних этажей эвакуировали 11 человек.

Позднее стало известно, что данное возгорание ликвидировали.

Пожарные спасли одного человека из горящей квартиры на юго-востоке Москвы

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