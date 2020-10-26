Пожар в квартире на юго-востоке Москвы ликвидирован

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар в квартире на юго-востоке столицы ликвидирован. Об этом Агентству "Москва" заявили представители МЧС по городу.

"В 16:22 пожар ликвидирован. Один человек спасен", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По сведениям источника в экстренных службах, возгорание произошло в однокомнатной квартире, находящейся на улице 1-й Вольской. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Ранее шесть человек вывели спасатели из горящей квартиры в центре Москвы. Там горели личные вещи и мебель.