Пожар в ангаре с газовыми резервуарами в Москве локализован

Пожар в ангаре с газовыми резервуарами на юге Москвы локализовали. Об этом сообщили в городском управлении МЧС

"Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и локализовать пожар на общей площади около 300 квадратных метров", – рассказали в ведомстве.

Ангар с газовыми резервуарами общим объемом 600 кубических метров загорелся на улице Газопровод, в районе дома 4а. Внутри были слышны хлопки.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Москве сообщили, что пожар вспыхнул в административном здании. В районе места происшествия, на улице Газопровод, было оперативно перекрыто движение.

