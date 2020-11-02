Горящий на юге Москвы склад с газовыми баллонами обрушился

Склад с газовами баллонами, горящий на юге Москвы, обрушился из-за взрыва, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

По информации СМИ, пожар перекинулся со склада с баллонами на газозаправочную станцию.

Пожарные продолжают ликвидацию. Ранее сообщалось о локализации возгорания на общей площади около 300 квадратных метров.

Эвакуация жильцов домов, которые расположены рядом с ангаром, не проводилась.

Ангар с газовыми резервуарами общим объемом 600 кубических метров загорелся на улице Газопровод, в районе дома 4а. Внутри были слышны хлопки.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Москве сообщили, что пожар вспыхнул в административном здании. В районе места происшествия, на улице Газопровод, было оперативно перекрыто движение.

