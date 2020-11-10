Пожар произошел на заводе на севере Москвы

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Пожар произошел на заводе на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"На улице Дубнинской, доме 79, произошел пожар в ангаре на территории завода нестандартных строительных конструкций", – рассказал представитель экстренных служб города.

На данный момент огонь распространился на площади 100 квадратных метров. На месте пожара наблюдается открытое горение.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее пожар произошел на складе на юго-востоке Москвы. Из-за распространения огня ангар рухнул.

На данный момент это возгорание ликвидировано. При тушении пожара были спасены четыре человека.

