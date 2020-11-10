"Дома из виду пропали": очевидец рассказал о пожаре на юго-востоке Москвы

Видео: Москва 24

Очевидец рассказал телеканалу Москва 24 о пожаре, случившемся на складе на юго-востоке Москвы. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

"Я как раз в окно стояла смотрела, по телефону разговаривала. Сначала подумала, что туман так резко опустился – дальние дома вообще из виду пропали. А потом уже мы запах гари почувствовали, даже через закрытое окно. Видимо, там, в Южном порту, очень сильный пожар, раз нас задымило. Мы в двух километрах от места находимся", – поделилась Ульяна, которая проживает недалеко от места взрыва.

Пожар произошел по адресу 3-й Угрешский проезд. К месту происшествия отправились пожарные. Информации о пострадавших пока не поступало.

По данным МЧС, горит металлический ангар.

Ранее пожар произошел на территории бывшего завода на юго-востоке Москвы. Данных о пострадавших в результате происшествия в столице не поступало. Позднее возгорание на площади около 500 квадратных метров удалось локализовать.