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Пожар произошел на складе на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание наблюдается в 3-м Угрешском проезде, доме 14А, строении 3. Собеседник агентства сообщил, что существует угроза распространения огня на соседнее здание, из него сейчас эвакуируют людей.

В МЧС сообщили, что возгорание происходит в металлическом ангаре. Площадь пожара составляет 450 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. К месту происшествия отправились пожарные.

Видео: Москва 24