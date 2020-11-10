Пожар произошел на складе на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на источник в экстренных службах.
Возгорание наблюдается в 3-м Угрешском проезде, доме 14А, строении 3. Собеседник агентства сообщил, что существует угроза распространения огня на соседнее здание, из него сейчас эвакуируют людей.
В МЧС сообщили, что возгорание происходит в металлическом ангаре. Площадь пожара составляет 450 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. К месту происшествия отправились пожарные.
В прошлые выходные пожар произошел
на складе в Екатеринбурге. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.