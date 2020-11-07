Фото: ТАСС/МЧС России

Пожар произошел на складе в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

"7 ноября в 23:37 (21:37 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица 8 марта, 267", – отметили в ведомстве.

Сообщается, что площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. О пострадавших в результате инцидента информации нет.

Стало известно, что пожар распространился на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. В настоящее время возгорание локализовано.

Ранее пожар произошел на территории московского жилого комплекса "Сильвер". Возгорание произошло в двухэтажном здании, которое не было введено в эксплуатацию. Усилиями представителей экстренных служб пожар не был потушен.