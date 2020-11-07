Пожар в ЖК "Сильвер" потушен

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Пожар на территории ЖК "Сильвер" в районе Свиблово потушен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.

В сообщении отмечается, что возгорание произошло в двухэтажном здании, которое не введено в эксплуатацию, по адресу: проезд Серебрякова, дом 11, корпус 1. В ведомстве отметили, что сведений о пострадавших не поступало.

Ранее очевидцы сообщили о пожаре на территории ЖК возле станции метро "Ботанический Сад". По предварительной информации, на территории жилого комплекса загорелся строительный мусор и опалубка в двухэтажном здании.