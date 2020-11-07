Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Очевидцы сообщают о пожаре в ЖК "Сильвер" в районе Свиблово.

По предварительной информации, на территории жилого комплекса загорелся строительный мусор и опалубка в двухэтажном здании, еще не введенном в эксплуатацию.

Очевидцы сообщают о том, что неприятный запах чувствуется за несколько километров от места возгорания. На месте работают пожарной-спасательные подразделения, данных о пострадавших не поступало.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на территории бывшего завода ЖБИ на юго-востоке Москвы. Возгорание произошло в неэксплуатируемом строении по адресу: Рязанский проспект, дом 26, строение 13.