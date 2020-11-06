Прокуратура проводит проверку после пожара под Смоленском с семью жертвами

Фото: СК РФ

Прокуратура Смоленской области проводит проверку после пожара в частном доме в городе Ельня, где погибли семеро человек, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Жертвами огня стали пятеро детей и двое взрослых, один взрослый пострадал. Как уточняется, погибли мать, двое ее сыновей и две дочери, их отца госпитализировали. Также погибла их родственница и мальчик 11 лет.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте происшествия работают прокурор Смоленской области и его заместитель, а также прокурор Ельнинского района.

Ранее в Мытищах в одном из гаражей произошел взрыв газовоздушной смеси. Сейчас специалисты устанавливают точную причину произошедшего.

В результате взрыва погиб один человек. Всего, по предварительным данным, под завалами оказались два человека, второго доставили в больницу.