Четырех человек спасли при ликвидации пожара в Печатниках

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В результате тушения пожара на юго-востоке Москвы в Печатниках были спасены четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений в металлическом ангаре происходило загорание на общей площади около 200 квадратных метров. В результате загорания ангар обрушился по всей площади. В ходе работ по ликвидации загорания пожарные спасли четырех человек", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что всех спасенных осматривают медики. При этом информации о пострадавших нет.

Ранее стало известно, что ангар, который загорелся на территории промзоны в Печатниках, рухнул. Огонь при этом перекинулся на соседние постройки и мусор, находящийся вокруг.

Пожар произошел в 3-м Угрешском проезде. К месту происшествия отправились пожарные.

