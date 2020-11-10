Горящий в Печатниках ангар рухнул

Фото: Москва 24

Ангар, горящий на территории промзоны в Печатниках, рухнул, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Горящий ангар площадью 30 на 15 метров полностью разрушился. Огонь перекинулся на соседние постройки и мусор вокруг", – рассказал собеседник агентства.

Пожар произошел в 3-м Угрешском проезде. Информации о пострадавших пока не поступало.

Как рассказала Москве 24 очевидец произошедшего, запах гари ощущался даже при закрытых окнах.

"Видимо, там, в Южном порту, очень сильный пожар, раз нас задымило – мы в двух километрах от места находимся", – поделилась Ульяна.