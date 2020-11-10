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Москва 24

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Происшествия

13:38

Пожар в ангаре на юго-востоке Москвы ликвидирован

происшествия пожар

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пожар, который произошел в ангаре на юго-востоке Москвы, ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по городу.

"Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 13:29 пожар был ликвидирован", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в ликвидации пожара принимали участие 16 единиц техники и порядка 50 человек личного состава. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Пожар произошел по адресу 3-й Угрешский проезд. В МЧС сообщали, что возгорание происходило в металлическом ангаре.

Видео: Москва 24

В результате происшествия были спасены четыре человека. Их всех осматривали медики.

Как рассказала Москве 24 очевидец произошедшего, запах гари ощущался даже при закрытых окнах.

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