Пожар в ангаре на юго-востоке Москвы ликвидирован

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Пожар, который произошел в ангаре на юго-востоке Москвы, ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по городу.
"Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 13:29 пожар был ликвидирован", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в ликвидации пожара принимали участие 16 единиц техники и порядка 50 человек личного состава. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.
Пожар произошел по адресу 3-й Угрешский проезд. В МЧС сообщали, что возгорание происходило в металлическом ангаре.
В результате происшествия были спасены
четыре человека. Их всех осматривали медики.
Как рассказала Москве 24 очевидец произошедшего, запах гари ощущался даже при закрытых окнах.