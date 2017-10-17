Тактика "волчьей стаи" ВМС Украины "рассмешила" российского сенатора

17 октября 2017, 18:18
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала намерение ВМС Украины использовать тактику "волчьей стаи" для противостояния Черноморскому флоту.
По словам сенатора, данная тактика предполагает использование подводных лодок, а не артиллерийских катеров, о чем ранее заявили украинские военные. "Украинская военная мысль опять превзошла себя", – цитирует Ковитиди RT.
Она также увидела в этом американский след. "США сегодня уже действительно превратили Украину в свой сырьевой придаток и ни в коей мере не заинтересованы в развитии и усилении украинской государственности," – отметила сенатор, добавив, что данная инициатива "рассмешила не только Россию".
"Волчьей стаей" называют способ преследования кораблей подводными лодками с целью завладеть численным преимуществом. Ее применяли немецкие и американские субмарины в годы Второй мировой войны.
О намерении ВМС Украины применить против Черноморского флота РФ тактику "волчья стая" ранее заявил местный телеканал ТСН.
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