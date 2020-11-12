Двое детей и взрослый погибли при пожаре в Балашихе

Фото: МЧС РФ

Три человека погибли, еще один пострадал при пожаре в жилом доме в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Возгорание произошло на лоджии жилого дома, расположенного на улице Чистопольской. Среди погибших – два ребенка и один взрослый.

Еще один ребенок доставлен в центральную районную больницу. Его состояние не уточняется.

Ранее задымление произошло в супермаркете "Перекресток" на Бакинской улице на юге Москвы. Из-за инцидента из магазина эвакуировали людей.

До этого четырех человек спасли при ликвидации пожара в Печатниках. Там загорелся металлический ангар на общей площади около 200 квадратных метров.