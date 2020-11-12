СК начал проверку после гибели трех человек при пожаре в Балашихе

Фото: МЧС РФ

СК начал проверку после гибели трех человек при пожаре в подмосковной Балашихе. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

Жертвами пожара стали дети 2016 и 2018 года рождения и взрослая женщина. Еще один ребенок пострадал, его доставили в больницу.

Возгорание произошло по адресу улица Чистопольская, дом 24. До прибытия пожарных дом самостоятельно покинули 45 человек.

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений из окна шел дым. В 14:25 возгорание было локализовано на площади 3 квадратных метра, в 15:15 пожар был потушен полностью", – пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на лоджии. В настоящее время причины пожара выясняются.