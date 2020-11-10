Пожар на территории завода на Дубнинской улице ликвидирован

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Пожар на территории завода на севере столицы ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 18:04 пожар был ликвидирован", – сообщили в ведомстве.

О возгорании стало известно во вторник вечером. Огонь распространился по ангару, расположенному по адресу улица Дубнинская, дом 79. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.

В процессе тушения огня пожарные спасли одного человека. Он передан медикам.