Пожар на территории завода на севере Москвы локализован

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Пожар на территории завода нестандартных строительных конструкций в Москве локализован. Об этом сообщили в МЧС.

"Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 17:45 пожар был локализован", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в пожаре пострадал один человек.

Возгорание произошло по адресу улица Дубнинская, дом 79. Прибывшие на место спасатели обнаружили открытое горение ангара, в котором располагался автосервис. Общая площадь составила около 200 квадратных метров. В результате возгорания ангар обрушился.

Также ранее произошел пожар в ангаре на юго-востоке Москвы. Объект рухнул в результате возгорания. При тушении пожара спасли четырех человек, пожар ликвидировали.